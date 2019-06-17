Тимошенко звинуватила Гройсмана в корупції

Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Тимошенко переконана, що Гройсману та його оточенню не уникнути відповідальності

Володимиру Гройсману та його оточенню не уникнути відповідальності за запроваджені корупційні схеми. Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила у прямому ефірі телеканалу "NewsOne", передає РБК-Україна.

Заяви Володимира Гройсмана про те, що начебто "система" Петра Порошенка заважала йому втілювати важливі рішення, лідер "Батьківщини" назвала "прикладом маніпуляції свідомістю людей".

"Він цікаву річ сказав, що йому Порошенко всі ці роки заважав працювати. Якщо йому вже ніхто не заважає і він перетворився на незалежну особу, то хай він як мінімум знизить тарифи, а також нехай прибере з видаткової частини бюджету всі корупційні схеми", - сказала Тимошенко, додавши, що ці "схеми" начебто були запущені Гройсманом та Порошенком.

Політик також закликала керівника Кабміну ухвалити нарешті в парламенті "рішення на користь людей, які роками не приймаються", а також відновити дії 135 скасованих законів, які полегшать життя для багатодітних мам, багатодітних родин, афганців, чорнобильців, інвалідів, дітей війни.

"Хай він просто всі ці закони поновить і покаже, що він незалежний. Але на жаль, вони всі – одна корупційна система", – заявила Тимошенко.