Тимошенко обвинила АПУ в политических репрессиях

Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

Тимошенко получила очень тревожный сигнал из Черкасской области

В Администрации президента (АП) прибегают к политическим репрессиям против своих оппонентов. Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.

Тимошенко заявила, что за три дня до местных выборов, которые состоятся в Украине в воскресенье, получила очень тревожный сигнал из Черкасской области. Именно там состоится подавляющее большинство выборов в объединенных территориальных общинах – будут избирать депутатов в 27 ОТО, на 146 участках, отметила она.

Так, по данным Тимошенко, в пятницу областной прокурор планирует вручить подозрения руководителю областного избирательного штаба "Батькивщины" Юрию Тренкину, председателю областной "Батькивщины молодой" Евгению Щербине, партийцу Сергею Коломийцу.

"Подозрения уже подготовлены и подписаны. По надуманным, юридически ничтожными основаниями власть планирует лишить свободы руководство областной партийной организации. Раньше так же безосновательно еще 4 подозрения было вручено председателю Черкасской областной организации, городскому голове Черкасс Анатолий Бондаренко. По нашей информации, подозрения также готовятся председателю городской областной организации Романа Дисканту и 1-му заместителю председателя областной парторганизации Михаилу Мушиеко", – сообщила она.

Таким образом в Черкасской области уже нет ни одного руководителя в партийной структуре, который бы остался без внимания прокуратуры, подчеркнула Тимошенко.

"Это делается по прямому указанию из Администрации президента. Я знаю, что на 23 декабря власть готовит еще одну серию провокаций - по всей стране псевдопредставители "Батькивщины" якобы будут подкупать избирателей", – сказала политик.

Учитывая это, Тимошенко обратилась к Порошенко: "Прекратите! Не унижайтесь сами и не позорьте страну! Вам осталось 4 месяца при власти".

Она посоветовала главе государства "смириться с проигрышем и добыть свой срок достойно, как положено мужчине".

"Вы тянете страну назад, в олигархическое прошлое с политическими репрессиями, коррупцией, кумовством. А Украина требует движения вперед!", – подытожила она.