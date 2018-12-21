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Тимошенко звинуватила АПУ в політичних репресіях

Новини » Політика    21.12.2018 - 09:32
Тимошенко звинуватила АПУ в політичних репресіях
Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Тимошенко отримала дуже тривожний сигнал з Черкаської області

В Адміністрації президента (АП) вдаються до політичних репресій проти своїх опонентів. Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook.

Тимошенко заявила, що за три дні до місцевих виборів, які відбудуться в Україні цієї неділі, отримала дуже тривожний сигнал з Черкаської області. Саме там відбудеться переважна більшість виборів в об’єднаних територіальних громадах – обиратимуть депутатів у 27 ОТГ, на 146 дільницях, зазначила вона.

Так, за даними Тимошенко, у п’ятницю обласний прокурор планує вручити підозри керівнику обласного виборчого штабу "Батьківщини" Юрію Тренкіну, голові обласної "Батьківщини молодої" Євгену Щербині, партійцю Сергію Коломійцю.

"Підозри вже підготовлені і підписані. За надуманими, юридично нікчемними підставами влада планує позбавити волі керівництво обласної партійної організації. Раніше так само безпідставно ще 4 підозри було вручено голові Черкаської обласної організації, міському голові Черкас Анатолію Бондаренку. За нашої інформацією, підозри також готуються голові міської обласної організації Роману Дісканту та 1-му заступнику голови обласної парторганізації Михайлу Мушієку", – повідомила вона.

Таким чином у Черкаській області вже немає жодного керівника в партійній структурі, який би залишився поза увагою прокуратури, наголосила Тимошенко.

"Це робиться за прямою вказівкою з Адміністрації президента. Я знаю, що на 23 грудня влада готує ще одну серію провокацій – по всій країні псевдопредставники "Батьківщини" нібито підкуповуватимуть виборців", – сказала політик.

З огляду на це Тимошенко звернулася до Порошенка: "Припиніть! Не ганьбіться самі і не ганьбіть країну! Вам залишилось 4 місяці при владі".

Вона порадила главі державі "змиритися з програшем і добути свій термін достойно, як належить чоловікові".

"Ви тягнете країну назад, у олігархічне минуле з політичними репресіями, корупцією, кумівством. А Україна потребує руху вперед!", – підсумувала вона.

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