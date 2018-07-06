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Интервью

Тимошенко обсудила с Джоном Хербстом пути давления на Россию

НовостиПолитика    06.07.2018 - 20:15
Фото: Тимошенко и Хербст (пресс-служба)
Фото: Тимошенко и Хербст (пресс-служба)

Во время встречи речь шла также о проведении реформ в Украине и борьбе с коррупцией

В пятницу, 6 июля, председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко провела встречу с директором Евразийского центра им. Дину Патричиу "Атлантический совет" (Atlantic Council), бывшим послом США в Украине Джоном Хербстом. Об этом сообщает пресс-служба "Батькивщини".

Политики обсудили ситуацию в Украине, сосредоточившись на вопросах, связанных с агрессией России против Украины и помощи мирового сообщества для восстановления мира.

В связи с этим Юлия Тимошенко поблагодарила США за поддержку и подчеркнула необходимость продолжать политику санкций против РФ к возврату Украине оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма.

"Задача Украины и всего цивилизованного мира – остановить агрессию, развязанную путинской Россией против Украины, и освободить от российской оккупации Крым и Донбасс", – отметила лидер партии.

По ее словам, для этого нужно действовать сообща и продолжать сотрудничество с США в нескольких направлениях:

– усиливать экономическое и политическое давление на Кремль через санкции такой силы, которая заставила бы Россию к миру и прекращению войны;

– усиливать дипломатическое давление на Россию;

– углублять военно-техническое сотрудничество для того, чтобы украинская армия была оснащена и организована по самым высоким стандартам, что включает в себя создание эффективной системы противовоздушной обороны, возрождение военно-морских сил и укрепления возможностей противостоять наземному вторжению.

"Освободить территорию Украины от оккупантов – это самое главное задание для меня и моей политической силы", – заявила Юлия Тимошенко.

Со своей стороны посол Джон Хербст подчеркнул, что США поддерживали и будут поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Кроме того, речь шла о проведении реформ в Украине и борьбе с коррупцией.

Во встрече также принимал участие заместитель председателя партии "Батькивщина", председатель Комитета Верховной Рады Украины по правам человека Григорий Немыря.

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Теги публикации: Батькивщина, Тимошенко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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