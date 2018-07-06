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Тимошенко обговорила з Джоном Гербстом шляхи тиску на Росію

НовиниПолітика    06.07.2018 - 20:15
Фото: Тимошенко і Гербст (прес-служба)
Фото: Тимошенко і Гербст (прес-служба)

Під час зустрічі йшлося також про проведення реформ в Україні та боротьбу з корупцією

У п’ятницю, 6 липня, голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко провела зустріч із директором Євразійського центру ім. Діну Патричіу "Атлантична рада" (Atlantic Council), колишнім послом США в Україні Джоном Гербстом. Про це повідомляє прес-служба "Батьківщини".

Політики обговорили  ситуацію в Україні, зосередившись на питаннях, пов’язаних з агресією Росії проти України та допомогою світової спільноти для відновлення миру.

У зв’язку з цим Юлія Тимошенко подякувала США за підтримку та наголосила на необхідності продовжувати політику санкцій проти РФ до повернення Україні окупованого Донбасу та анексованого Криму.

"Завдання України і всього цивілізованого світу – зупинити агресію, розв’язану путінською Росією проти України, та звільнити від російської окупації Крим та Донбас", – зазначила лідер партії.

За її словами, для цього потрібно діяти спільно і продовжувати співпрацю з США у кількох напрямках:

– посилювати економічний і політичний тиск на Кремль через санкції такої сили, яка примусила б Росію до миру і припинення війни;

– посилювати дипломатичний тиск на Росію;

– поглиблювати військово-технічне співробітництво для того, щоб українська армія була оснащена і організована за найвищими стандартами, що включає в себе створення ефективної системи протиповітряної оборони, відродження військово-морських сил і зміцнення можливостей протистояти наземному вторгненню.

"Звільнити територію України від окупантів – це найголовніше завдання для мене та моєї політичної сили", – заявила Юлія Тимошенко.

Зі свого боку Посол Джон Гербст наголосив, що США підтримували і підтримуватимуть незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Окрім того, йшлося про проведення реформ в Україні та боротьбу з корупцією.

У зустрічі також брав участь заступник голови партії "Батьківщина", голова Комітету Верховної Ради України з прав людини Григорій Немиря.

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Теги публікації: Батьківщина, Тимошенко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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