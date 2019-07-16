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Тимошенко: образование должно быть приоритетом государства

Новости » Политика    16.07.2019 - 14:00
Тимошенко: образование должно быть приоритетом государства
Фото: Тимошенко в Бельковцах (ba.org.ua)

Тимошенко уверена, что образование должно быть доступным для всех

Развитие образования будет приоритетом государственной политики. Об этом Юлия Тимошенко заявила во время пребывания в общеобразовательной школе в с. Бельковцы в Житомирской области, где сейчас планируют закрыть старшие классы, а потом могут закрыть и саму школу, передает РБК-Украина.

По мнению Тимошенко, образование должно быть доступно для всех и не может зависеть ни от состоятельности родителей, ни от того, где живет ребенок. Именно поэтому "Батькивщина" и в дальнейшем будет бороться против закрытия школ в сельской местности, заверила политик.

Как отметила Тимошенко, сейчас идет масштабное сокращение образовательных учреждений – за 5 лет по всей Украине закрыто 1500 школ, уволены 22 тыс. учителей и преподавателей.

"Мы не допустим сокращения образовательных учреждений", – подчеркнула лидер "Батькивщины" и отметила, что для того, чтобы уберечь людей от недостатка образовательных заведений, нужна правильная экономическая политика, чтобы "наши села имели перспективы развития".

Именно поэтому, по словам Тимошенко, важен каждый голос, отданный "Батькищвине", ведь от поддержки избирателей будут зависеть возможности партии формировать политику нового правительства и отстаивать интересы избирателей.

 

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