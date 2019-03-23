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Тимошенко обещает возродить угольную отрасль


Тимошенко считает, что действующая власть уничтожает отрасль

Новый президент должен восстановить угольную отрасль, что обеспечит энергетическую независимость Украины. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила во время митинга в Червонограде Львовской области.

"После выборов я немедленно приеду в Червоноград и здесь мы начнем новую историю угольной отрасли. Ведь Червоноград всегда был славной землей, которая давала Украине энергетическую независимость", – сказала лидер "Батькивщины".

Она заметила, что сегодня шахтеры работают за минимальную зарплату, которую к тому же месяцами не выплачивают. Кроме того, наши шахты заброшены и в них не инвестируют, добавила она.

Тимошенко считает, что действующая власть, декларируя слоганы о патриотизме, уничтожает нашу угольную отрасль: "Но мы это прекратим".

Лидер "Батькивщины" также напомнила, что во времена ее премьерства был принят закон о престижности шахтерского труда. Таким образом труд шахтеров подняли тогда на самый высокий уровень, ведь "это не только труд, это энергетическая независимость Украины и способность отказаться от части природного газа", считает Тимошенко.

"Мы тогда поднимали угольную отрасль и сейчас поднимем!", – убеждена председатель партии.

Тимошенко поблагодарила шахтеров за труд и отметила, что сохраняет врученные шахтерами два ордена "Шахтерской славы" как самые ценные.

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