Тимошенко: мы остановим кражу стратегической собственности государства

Счетная палата приняла к рассмотрению депутатское обращение Юлии Тимошенко относительно необходимости немедленно проверить, кто доводит ГТС до банкротства с целью избавления Украины ценнейшей стратегической собственности. Об этом Тимошенко заявила сегодня после участия в заседании Счетной палаты, передает РБК-Украина.

Сейчас, убеждена лидер "Батькивщины", нужно проверить постановления правительства, финансовую документацию "Нафтогаза" и "Укртрансгаза", помешать доведению до банкротства ГТС, разобраться, по какой технологии забирают нашу собственность и остановить это.

"По нашим данным, ГТС, которая стоит 300 млрд евро (если ее построить с нуля), которая имеет не только трубопроводы, но и стратегически важные газовые хранилища, необходимые для обеспечения энергетической безопасности страны, искусственно доводят до банкротства. Это делается для того, чтобы из государственной собственности передать в ПАО "Магистральные газопроводы Украины", а затем на базе постановлений правительства это ПАО передать в управление неизвестно кому и отграничить украинскую власть и общество от управления своей собственностью и получения доходов – это 3 млрд евро ежегодно", – пояснила председатель партии.

По ее мнению, завершение этой авантюры приведет к потере Украиной ее самой весомой собственности – ГТС, а доведение до банкротства является очевидным, ведь в 2016 году убытки "Укртрансгаза" созданы искусственно на уровне 6 млрд грн, 2017 г. – почти 25 млрд грн, 2018 – 32,5 млрд грн. Цель таких действий – продать потом ГТС за бесценок, считает Тимошенко.

На заседании Счетной палаты политик также обратилась к ее членам с просьбой изучить постановления правительства, которые предусматривают лишение Украины государственной собственности.

"Это превышение полномочий правительства, когда за спиной у народа забирают нашу собственность", - подытожила она и выразила надежду, что новый президент наложит вето на эти постановления, ведь останавливать такие аферы – его прямая функция.

Как сообщила политик, Счетная палата определила, что за несколько дней изучит материалы и проведет внеочередное заседание, и начнет проверки, которые могут остановить кражу ГТС.

Тимошенко отметила, что властям осталось 30 дней "в кабинетах сидеть, но за эти дни они хотят забрать последнее".

"Наша команда станет им помехой. Мы не допустим, чтобы с Украиной и нашей собственностью так обращались", – подчеркнула Тимошенко и отметила, что в случае потери нашей госсобственности, каждая семья потеряет 18 тыс. евро.