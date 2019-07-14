Тимошенко: в новом парламенте должны объединиться новизна и опыт

Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

По ее мнению, это позволит создать "коалицию действий"

В новом парламенте должны объединиться новизна и опыт, что позволит создать настоящую "коалицию действий", которая будет давать результат сразу. Об этом Юлия Тимошенко заявила в ходе визита в Полтавскую область, передает РБК-Украина.

"Нам надо действовать, не терять времени. Наша команда может существенно усилить результат молодой команды в новом парламенте", – отметила лидер "Батькивщины" и подчеркнула, что ее команда имеет четкий план, как и что делать в первые 100 дней.

Изменения не только можно, но и нужно делать как можно быстрее, но для этого нужна будет политическая воля и опыт, который есть у "Батькивщины", заявила Тимошенко.

По ее словам, изменения ради улучшения людей в первую очередь будут касаться социальной сферы, в частности снижения тарифов, введения обязательного медстрахования, роста пенсий и зарплат.

"Тарифы – это унижение людей", – считает Тимошенко. Она напомнила, что на днях ее политическая сила добилась признания судами двух инстанций незаконности постановлений правительства Гройсмана о повышении цен на газ.

План "Треба діяти", разработанный "Батькивщиной", предусматривает немедленное приведение минимальных пенсий до уровня прожиточного минимума, как это и предусмотрено законом. Сегодня минимум составляет 3094 грн, и никто не должен получать меньше этой суммы, отметила политик.

Тимошенко добавила, что среди реанимационных шагов также введение обязательного медицинского страхования, персонифицированной пенсионной системы, а также возврат пособия при рождении ребенка, которое было во время ее премьерства (на первого ребенка – 50 тыс. грн, на второго – 100 тыс. грн, а на третьего – 150 тыс. грн).