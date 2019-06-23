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Тимошенко: новая коалиция действий должна дать результат за 100 дней

Новости » Политика    23.06.2019 - 20:00
Тимошенко: новая коалиция действий должна дать результат за 100 дней
Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

Тимошенко рассказала, как изменить старую систему

Для изменения старой системы, реальной перестройки и возрождения Украины нужна не только максимальная консолидация проевропейский патриотических сил в парламенте, но и ответственность политиков за свои обещания перед народом. Об этом Юлия Тимошенко заявила в прямом эфире телеканала ICTV, передает РБК-Украина.

"Миссия президента – собрать всех в одну команду, прекратить делить, разграничивать по любым признакам. И так же страну объединить. Тогда в парламенте будут мощные силы из людей, которые могут иметь свежий взгляд, из тех опытных профессиональных команд, которые служили и служат стране и которые точно знают, что с первого дня надо делать. И не тренироваться годами, а действовать с первого дня", – убеждена она.

Она отметила, что у "Батькивщины" уже есть пошаговый план действий для возрождения Украины – Новый курс. Политическая сил Тимошенко хочет предложить этот документ как основу коалиционного соглашения новой коалиции действий.

"Мы считаем, что если люди первые 100 дней после выборов в парламент и формирования правительства не почувствуют результатов – это будет означать опять потерянное время. Это единственная в стране стратегия, которая разрабатывалась последние годы украинскими интеллектуалами: учеными, экономистами, финансистами. И мы предложили новому президенту, чтобы в новой Верховной раде была создана коалиция действий, потому что обещаний уже достаточно, коалиция действий, где можно совместить новизну и опыт", – сказала она.

Тимошенко убеждена, что чем быстрее изменится эта Рада, правительство, руководители силовых структур, тем быстрее можно будет начать реальные изменения в стране.

"Я твердо верю, что Украина может стать равной среди равных в европейском сообществе. Я хочу этому посвятить свою жизнь, чтобы наше с вами поколение при жизни увидело успешную красивую Украину", – подытожила политик.

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