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Тимошенко: нова коаліція дій має дати результат за 100 днів

Новини » Політика    23.06.2019 - 20:00
Тимошенко: нова коаліція дій має дати результат за 100 днів
Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Тимошенко розповіла, як змінити стару систему

Для того щоб змінити стару систему, реально перебудувати та відродити Україну, треба не лише максимальна консолідація проєвропейський патріотичних сил у парламенті, але й відповідальність політиків за свої обіцянки перед народом. Про це Юлія Тимошенко наголосила в прямому ефірі телеканалу ICTV, передає РБК-Україна.

"Місія президента – зібрати всіх в одну команду, припинити ділити, розмежовувати за будь-якими ознаками. І так само країну об’єднати. Тоді в парламенті будуть потужні сили з людей, які можуть мати свіжий погляд, з тих досвідчених професійних команд, які служили і служать країні та які точно знають, що з першого дня треба робити. І не тренуватися роками, а діяти з першого дня", – переконана вона.

Вона зазначила, що у "Батьківщини" вже є покроковий план дій для відродження України – Новий курс. Політична сила Тимошенко хоче запропонувати цей документ як основу коаліційної угоди нової коаліції дій.

"Ми вважаємо, що якщо люди перші 100 днів після вибору в парламент і формування уряду не відчують результатів – це означатиме знову втрачений час. Це єдина в країні стратегія, яка розроблялась останні роки українськими інтелектуалами: вченими, економістами, фінансистами. І ми запропонували новому президенту, щоб в новій Верховній раді була створена коаліція дій, тому що обіцянок вже достатньо, коаліція дій, де можна поєднати новизну і досвід", – сказала вона.

Тимошенко переконана, що чим швидше зміниться ця Рада, уряд, керівники силових структур, тим швидше можна буде розпочати реальні зміни в країні.

"Я твердо вірю, що Україна може стати рівною серед рівних в європейській спільноті. Я хочу цьому присвятити своє життя, щоб наше з вами покоління за життя побачило успішну красиву Україну", – підсумувала політик.

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