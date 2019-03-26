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Тимошенко: никто в Украине не будет получать меньше 4425 грн

Новости » Выборы 2019    26.03.2019 - 15:26
Тимошенко: никто в Украине не будет получать меньше 4425 грн
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко отметила, что минимальная пенсия сегодня ниже прожиточного минимума

Ни один человек в Украине не будет получать зарплату или пенсию меньше прожиточного минимума. Об этом заявила лидер "Батькивщины", кандидат в президенты Юлия Тимошенко во время митинга в Ужгороде, где она находится в рамках масштабного предвыборного тура.

Лидер "Батькивщины" возмущена тем, что в результате реформы действующей власти "пенсионеры получают меньше 2 тыс. грн". То есть минимальная пенсия сегодня ниже прожиточного минимума, что составляет 4425 грн, отметила политик.

"Если человек получает меньше, он не может выжить! Имели ли они законное право поставить пенсию или зарплату ниже 4425 грн? Нет!", – подчеркнула она.

Тимошенко также отметила, что те люди, которые не получают субсидию, заплатив за ЖКУ, вообще остаются ни с чем: не хватает ни на лекарства, ни на продукты.

"Это считается сознательным уничтожением жизни человека. В первый месяц работы нового президента меньше, чем 4425 грн, ни один человек не будет получать! Геноцид украинских пенсионеров надо прекращать", – заверила кандидат.

К тому же, Тимошенко убеждена, что нельзя всем одинаковую пенсию начислять.

Так, пенсионеры, у которых маленький стаж работы, будут получать не менее 4425 грн, а те, кто больше работал, будут получать большие пенсии, заявила Тимошенко.

"Мы должны поломать эту систему власти впервые за 28 лет. Настало историческое время изменить не лицо при власти, а страну", – подытожила она.

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