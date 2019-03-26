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Тимошенко: ніхто в Україні не отримуватиме менше 4425 грн

Новини » Вибори 2019    26.03.2019 - 15:26
Тимошенко: ніхто в Україні не отримуватиме менше 4425 грн
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко зазначила, що мінімальна пенсія сьогодні нижча за прожитковий мінімум

Жодна людина в Україні не отримуватиме зарплату чи пенсію менше прожиткового мінімуму. Про це заявила лідер "Батьківщини", кандидат у президенти Юлія Тимошенко під час мітингу в Ужгороді, де вона перебуває в межах масштабного передвиборного туру.

Лідер "Батьківщини" обурена тим, що внаслідок реформи чинної влади "пенсіонери отримують менше за 2 тис. грн". Тобто мінімальна пенсія сьогодні нижча за прожитковий мінімум, що становить 4425 грн, зауважила політик.

"Якщо людина отримує менше, вона не може вижити! Чи мали вони законне право поставити пенсію чи зарплату нижче 4425 грн? Ні!", – наголосила вона.

Тимошенко також зазначила, що ті люди, які не отримують субсидію, заплативши за ЖКП, взагалі залишаються ні з чим: не вистачає ні на ліки, ні на продукти.

"Це вважається свідомим знищенням життя людини. У перший місяць роботи нового президента менше, ніж 4425 грн, жодна людина не отримуватиме! Геноцид українських пенсіонерів треба припиняти", – запевнила кандидат.

До того ж, Тимошенко переконана, що не можна всім нараховувати однакову пенсію.

Так, пенсіонери, у яких маленький стаж роботи, отримуватимуть не менше 4425 грн, а ті, хто більше працював, отримуватимуть більші пенсії, заявила Тимошенко.

"Ми маємо поламати цю систему влади вперше за 28 років. Настав історичний час змінити не обличчя при владі, а країну", – підсумувала вона.

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