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Тимошенко: нельзя провести решение о продаже земли за спиной народа

Новости » Политика    16.10.2019 - 18:39
Тимошенко: нельзя провести решение о продаже земли за спиной народа
Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

По убеждению Тимошенко, продажа земли на условиях власти недопустима

Рассмотрение любых законопроектов относительно открытия рынка земли без проведения соответствующего всенародного референдума и введения на этот период моратория на продажу земли невозможно. Об этом говорится в соответствующем законопроекте "Батькивщины", презентованном Юлией Тимошенко на заседании комитета ВРУ по аграрным вопросам.

"Сначала референдум, хотят люди продавать землю или нет, продолжение моратория, пока будет проведен референдум, а до того – никакие законопроекты в парламент не ставить. Все вернуть правительству и закрыть этот вопрос", – отметила она.

По ее убеждению, продажа земли на тех условиях, которые предлагает эта власть, недопустима.

"Пока вы не получите ответ народа, не посягайте на святое, на землю. Можно ли без воли народа такие вопросы решать?", – риторически спросила политик.

"Если они сейчас нас обведут вокруг пальца, протянут через парламент любой закон о продаже земли, они втихаря потом все переделают так, как им нужно. Нельзя продавать землю. Мы останемся без земли, без рабочих мест и возможности иметь будущее. Или мы сейчас отстаиваем землю, или дадим за спиной народа провести решение и это будет означать, что Украины не будет", – сказала политик.

Тимошенко напомнила, что по последним соцопросам, 73% людей категорически против продажи земли, а 81% против продажи иностранцам, а еще две трети требуют референдума по земельному вопросу.

Тимошенко требует от власти учитывать мнение людей в стратегических решениях
Новости Украины Тимошенкопродажа земли
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