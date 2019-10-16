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Тимошенко: не можна провести рішення про продаж землі за спиною народу

Новини » Політика    16.10.2019 - 18:39
Тимошенко: не можна провести рішення про продаж землі за спиною народу
Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

На переконання Тимошенко, продаж землі на умовах влади недопустимий

Розгляд будь-яких законопроєктів щодо відкриття ринку землі без проведення відповідного всенародного референдуму та запровадження на цей період мораторію на продаж землі неможливий. Про це йдеться у відповідному законопроєкті "Батьківщини", презентованому Юлією Тимошенко на засіданні комітету ВРУ з аграрних питань.

"Спочатку референдум, чи хочуть люди продавати землю чи ні, продовження мораторію, поки буде проведено референдум, а до того – жодні законопроєкти до парламенту не ставити. Усі повернути уряду та закрити це питання", – зазначила вона.

На її переконання, продаж землі на тих умовах, які хоче зробити ця влада, недопустимий.

"Доки ви не отримаєте відповідь народу, не посягайте на святе, на землю. Чи можна без волі народу такі питання вирішувати?", – риторично запитала політик.

"Якщо вони зараз нас обведуть навколо пальця, протягнуть через парламент будь-який закон про продаж землі, вони тишком-нишком потім все перероблять так, як їм потрібно. Не можна продавати землю. Ми залишимось без землі, без робочих місць і можливості мати майбутнє. Або ми зараз відстоюємо землю, або дамо за спиною народу провести рішення і це означатиме, що України не буде", – сказала політик.

Тимошенко нагадала, що за останніми соцдослідженнями, 73% людей категорично проти продажу землі, а 81% проти продажу іноземцям, а ще дві третини вимагають референдуму щодо земельного питання.

Тимошенко вимагає від влади спиратись на думку людей у стратегічних рішеннях
Новини України Тимошенкопродажа земли
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