Тимошенко назвала рассмотрение поправок в земреформу имитацией

Рассмотрение поправок пропрезидентской фракцией в законопроект о продаже земли - имитация, которая не имеет ничего общего с парламентаризмом. Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время брифинга в Верховной Раде, передает корреспондент РБК-Украина.

"Никакого обсуждения закона в зале не происходит, осуществляется имитация парламентской деятельности. А реально закон о распродажt сельскохозяйственной земли уже утвержден за пределами украинского парламента и даже за пределами Украины, в том виде, который выгоден для внешнего заказчика. Закон, который нам предлагают, написанный крупными финансовыми структурами", - заявила Тимошенко.

По ее словам, на заседание парламента не пустили ни аграриев, ни представителей общественных организаций и профсоюзов. А поправки, которые могут защитить интересы общества и отечественных фермеров - не рассматриваются.

"Все правки без исключения к закону о продаже земли, которые направлены на поддержку фермерства, на проведение референдума относительно продажи земли, которые направлены на то, чтобы убрать иностранные банки как потенциального владельца украинской земли, "слуги" игнорируют и голосуют против", - добавила Тимошенко.

В свою очередь, Тимошенко призвала граждан сделать все возможное, чтобы за пределами парламента знали, о том, что в городах, селах, районах, люди против закона о распродажа сельскохозяйственной земли.

Она добавила, что фракция "Батькивщина" настаивает на том, чтобы сначала был проведен референдум, чтобы государство помогло фермерскому классу "стать на ноги", и только потом разрешать оборот земель с исключительным правом выкупа для фермеров, которые работают на земле. "Я прошу все общественные организации, все партии включиться в эту борьбу. Это гражданский долг каждого украинца", – резюмировала Тимошенко.

Как писало РБК-Украина, по словам председателя фракции "Слуга народа" Дафида Арахамії, через длительное рассмотрение закона "Об обороте земли" в Верховной раде затянется рассмотрение многих важных законопроектов повестки дня.