Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко отметила, что Новый экономический курс поможет правильно построить экономику

Новый экономический курс поможет правильно построить экономику и даст возможность молодежи работать в Украине. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила во время встречи со студентами Каменец-Подольского национального университета имени Ивана Огиенко, сообщает пресс-служба партии.

Как отмечается, Тимошенко назвала пять основных шагов для развития экономики Украины. Во-первых, по ее словам, нужно развивать внутренний рынок.

"Внутренний рынок - это покупательная способность людей. Главный инвестор в стране - это человек, который может что-то покупать. Если человек не способен покупать еду, одежду, медикаменты, экономике некуда это продавать. Надо создать внутренний платежеспособный рынок", - отметила Тимошенко.

Кроме того, она добавила, что в долларовом исчислении ВВП за 4,5 года упал в 1,6 раза.

"Экономика будет падать, если доходы будут в 16 раз ниже, чем в объединенной Европе, и в 23-24 раза ниже, чем в США", - добавила она.

Во-вторых, по словам Тимошенко, нужно в корне поменять денежно-кредитную политику. Она отметила, что в Нацбанке "вырастили" финансовую пирамиду депозитных сертификатов.

"Нацбанк грубо заимствует деньги под 18% годовых при условно стабильном курсе валюты. Эта финансовая пирамида накопила долг на уровне 84% ВВП. Все заимствования в мире под государственные гарантии и на госпотребности делаются под 1,5-3%, а у нас - 18%. За 4,5 года из Украины вытянули почти 13 млрд долларов. Столько мы от МВФ получили", - сказала Тимошенко.

"Если изменим систему, тогда вернемся к нормальному кредитованию экономики. Надо удалить из Нацбанка все спекулятивные сделки, которые истощают наш золотовалютный резерв и бюджет", - добавила Тимошенко.

В-третьих, по словам Тимошенко, в Украине вдвое завышена налоговая нагрузка на бизнес. Она добавила, что в Украине 60% экономики в тени и нужно изменить налоговую систему и поставить в правильную позицию относительно бизнеса. Следующая составляющая - перейти к переработке в Украине сырьевой продукции.

"Мы получаем от экспорта аграрного сырья 18 млрд евро в год. Если переделываем дома сырье - 180 млрд от продажи готовой продукции как внутри страны, так и за ее пределами. ВВП 112 млрд долларов (2017г.), а можем только от аграрного сектора получать 180 млрд евро", - подчеркнула она.

Тимошенко обратила внимание на то, что если перерабатывать свои ресурсы, "мы можем кредитовать МВФ, а не они нас". И последняя, пятая составляющая, устранить бесконтрольность и безответственность власти. По ее мнению, полная перезагрузка власти, начиная с Новой Конституции, Нового экономического курса, стратегии мира, поможет вывести Украину из кризиса.

"У нас есть все для того, чтобы показать высокий класс организации своей жизни. Мы можем делать изменения. У нас есть все шансы построить красивую архитектуру нового общества", - убеждена Тимошенко.

Тимошенко также отметила, что сегодня национальная цель - построить такие порядки и правила жизни, "которые дадут возможность каждому человеку реализовать свой потенциал в гармонии с Богом, природой и людьми".