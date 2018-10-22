Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко зазначила, що Новий економічний курс допоможе правильно побудувати економіку

Новий економічний курс допоможе правильно побудувати економіку та дасть можливість молоді працювати в Україні. Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко зазначила під час зустрічі зі студентами Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, повідомляє прес-служба партії.

Як зазначається, Тимошенко назвала п’ять основних кроків для розвитку економіки України. По-перше, за її словами, потрібно розвивати внутрішній ринок.

"Внутрішній ринок - це купівельна спроможність людей. Головний інвестор у країні - це людина, яка може щось купувати. Якщо людина не здатна купувати їжу, одяг, медикаменти, економіці немає куди це продавати. Треба створити внутрішній платоспроможний ринок", - зазначила Тимошенко.

Крім того, вона додала, що в доларовому обчисленні ВВП за 4,5 роки впав у 1,6 раза.

"Економіка падатиме, якщо доходи будуть в 16 разів нижчі, ніж в об’єднаній Європі, і в 23-24 рази нижчі, ніж у США", - додала вона.

По-друге, за словами Тимошенко, потрібно докорінно поміняти грошово-кредитну політику. Вона зазначила, що у Нацбанку "виростили" фінансову піраміду депозитних сертифікатів.

"Нацбанк грубо запозичує гроші під 18% річних за умовно стабільного курсу валюти. Ця фінансова піраміда накопичила борг на рівні 84% ВВП. Усі запозичення у світі під державні гарантії і на держпотреби робляться під 1,5-3%, а в нас - 18%. За 4,5 роки з України витягнули майже 13 млрд доларів. Стільки ми від МВФ отримали", - сказала Тимошенко.

"Якщо змінимо систему, тоді повернемося до нормального кредитування економіки. Треба видалити з Нацбанку всі спекулятивні оборудки, які виснажують наш золотовалютний резерв і бюджет", - додала Тимошенко.

По-третє, за словами Тимошенко, в Україні вдвічі завищене податкове навантаження на бізнес. Вона додала, що в Україні 60% економіки в тіні і потрібно змінити податкову систему та поставити в правильну позицію щодо бізнесу. Наступна складова - перейти до перероблення в Україні сировинної продукції.

"Ми отримуємо від експорту аграрної сировини 18 млрд євро на рік. Якщо переробляємо вдома сировину - 180 млрд від продажу готової продукції як всередині країни, так і за її межами. ВВП 112 млрд доларів (2017р.), а можемо тільки від аграрного сектору отримувати 180 млрд євро", - наголосила вона.

Тимошенко звернула увагу на те, що якщо переробляти свої ресурси, "ми можемо кредитувати МВФ, а не вони нас". І остання, п’ята складова, усунути безконтрольність та безвідповідальність влади. На її думку, повне перезавантаження влади, починаючи з Нової Конституції, Нового економічного курсу, стратегії миру, допоможе вивести Україну з кризи.

"Ми маємо все для того, щоб показати високий клас організації свого життя. Ми можемо робити зміни. У нас є всі шанси побудувати красиву архітектуру нового суспільства", - переконана Тимошенко.

Тимошенко також наголосила на тому, що сьогодні національна мета - побудувати такі порядки та правила життя, "які дадуть можливість кожній людині реалізувати свій потенціал у гармонії з Богом, природою та людьми".