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Тимошенко назвала первые шаги нового президента

Новости » Выборы 2019    28.03.2019 - 11:49
Тимошенко назвала первые шаги нового президента
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко сообщила о переговорах по Международному фонду возрождения и развития Донбасса

Первый шаг нового президента – посадить за стол переговоров лидеров стран-гарантов Будапештского меморандума и начать процесс возвращения мира в Украину. Об этом Юлия Тимошенко заявила во время митинга в Очакове Николаевской области.

"Задача нового президента – немедленно собрать за столом переговоров лидеров стран-гарантов, начать реальный переговорный процесс, который принесет нам мир. С частью лидеров, особенно западного мира, я знакома лично и могу сказать: не только мир будет возвращен на Донбасс – Донбасс будет возвращен в Украину", – подчеркнула она.

Кандидат отметила, что ее команда сейчас ведет переговоры о создании после выборов Международного фонда возрождения и развития Донбасса. Те страны-подписанты, которые давали нам гарантии неприкосновенности наших границ, такой фонд будут составлять, заявила Тимошенко.

Кроме того, она отметила, что мнение некоторых людей о том, что Донбасс и Крым – украинские, что там не хотят Украины, не соответствует действительности. Тимошенко заявила, что недавно посетила Донецкую и Луганскую области, где пообщалась с тысячами людей.

"Они пришли передать добрые слова надежды, сказать, что они сердцем и душой с Украиной. И если 2 млн человек из оккупированного Донбасса поехали не в РФ, не в Европу, а в Украину, они опровергли миф, что Донбасс и Крым – не украинские. Донбасс и Крым – это Украина", – убеждена лидер "Батькивщины".

Тимошенко заверила, выполняя Новый курс – пошаговый план действий по выходу страны из кризиса, "за несколько лет мы поднимем Украину, которая имеет все ресурсы и, к сожалению, имеет руководство, которое не дает стать ей на ноги".

"Мы покажем, как должна жить Украина и крымская стена рухнет, а Крым вернется в Украину", – подытожила она.

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