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Тимошенко назвала перші кроки нового президента

Новини » Вибори 2019    28.03.2019 - 11:49
Тимошенко назвала перші кроки нового президента
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко повідомила про переговори щодо Міжнародного фонду відродження і розвитку Донбасу

Перший крок нового президента – посадити за стіл переговорів лідерів країн-гарантів Будапештського меморандуму та розпочати процес повернення миру в Україну. Про це Юлія Тимошенко заявила під час мітингу в Очакові Миколаївської області.

"Завдання нового президента – негайно зібрати за столом переговорів лідерів країн-гарантів, розпочати справжній переговорний процес, який принесе нам мир. З частиною лідерів, особливо західного світу, я знайома особисто та можу сказати: не тільки мир буде повернуто на Донбас – Донбас буде повернуто в Україну", – наголосила вона.

Кандидат зауважила, що її команда зараз веде переговори про створення після виборів Міжнародного фонду відродження і розвитку Донбасу. Ті країни-підписанти, які давали нам гарантії недоторканності наших кордонів, такий фонд складатимуть, заявила Тимошенко.

Окрім того, вона зазначила, що думка деяких людей про те, що Донбас і Крим – не українські, що там не хочуть України, не відповідає дійсності. Тимошенко заявила, що нещодавно відвідала Донецьку та Луганську області, де поспілкувалася з тисячами людей.

"Вони прийшли передати добрі слова надії, сказати, що вони серцем і душею з Україною. І якщо 2 млн людей з окупованого Донбасу поїхали не до РФ, не до Європи, а до України, вони спростували міф, що Донбас і Крим – не українські. Донбас і Крим – це Україна", – переконана лідер "Батьківщини".

Тимошенко запевнила, виконуючи Новий курс – покроковий план дій виходу країни з кризи, "за декілька років ми піднімемо Україну, яка має всі ресурси та, на жаль, має керівництво, яке не дає стати їй на ноги".

"Ми покажемо, як має жити Україна і кримська стіна рухне, а Крим повернеться до України", – підсумувала вона.

Сьогодні оприлюднять останні опитування перед виборами
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