Тимошенко назвала первые шаги нового премьера

Первыми шагами нового премьер-министра Украины должны быть повышение пенсий, зарплат и снижения тарифов. Об этом сказала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в эфире Украинского радио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

"Сейчас на выборах люди избрали нового президента, а теперь на парламентских – могут избрать нового премьера. Потому что во главе каждой партии, которая идет в Верховную раду, стоит лидер, который, в случае победы, может возглавить Кабмин", – отметила лидер "Батькивщины".

По ее словам, избрание нового главы правительства зависит именно от украинцев, от того, как они проголосуют, а не от кулуарных договоренностей: "Это важное полномочие людей – формировать правительство. Это будет их воля и решение".

Как отметила политик, "если люди проголосуют за нашу партию, – действительно, я как лидер могу претендовать на позицию премьер-министра".

"Если народ позволит зайти в парламент и формировать правительство с новым президентом, мы начнем с пенсионных изменений. И поставим пенсию не менее утвержденного среднего прожиточного уровня, мы изменим коэффициент начисления пенсии с 1 на 1.35, мы проведем индексацию и осовременивания. Мы не позволим больше так издеваться с пенсионеров", – отметила она.

Среди первых шагов нового премьера и снижение тарифов.

"Это является стратегическим заданием и мы сможем это исправить, если победим на парламентских выборах", – подытожила Тимошенко.