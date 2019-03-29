Тимошенко назвала мотивы своего президентства

Кандидат в президенты, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко видит смысл своей жизни в том, чтобы вернуть Украине успешность, а людям – доверие к власти. Об этом она заявила во время "Интервью с кандидатом о главном" телеканалу ICTV.

Осуществить задуманное, убеждена лидер "Батькивщины", смогут реальные дела, а не пустые лозунги на билбордах.

"Ни одна власть в Украине никогда не служила людям. Было всегда так: для людей – пиар, а для себя лично – офшорные счета, откаты и тому подобное. Люди уже как нерв. За свободу, за право счастливо жить мы рассчитывались жизнью украинцев не одно столетие. И сейчас платим – на войне, в революциях и на войне, которую ведет против нас РФ. И когда в ответ люди видят жестокую политику в отношении себя, когда они каждый год хуже живут, власть не может не потерять доверие. Я иду для того, чтобы все изменить", – подчеркнула политик.

Кандидат также отметила, что "много лет она противостоит системе, которая не видит человека, и это надо менять".

Тимошенко также хочет войти в историю "политиком, который восстановил страну и доверие людей к государству".

"Я хочу быть частью своего народа и частью современного поколения, которое оставит детям и внукам не руины, а реально счастливую построенную страну. Если я смогу этого достичь вместе с украинской нацией, я буду считать, что свою жизненную задачу выполнила", – сказала она.

В случае президентства Тимошенко обещает первый указ о наложении вето на решение правительства об установлении незаконной цены на газ: "Есть решение суда, которого я добилась за 3 года, что цены незаконно установлены и необоснованные. Это будет исполнение решения суда".

Кроме того, сообщила лидер "Батькивщины", за первым указом последуют сотни других, которые "в каждой сфере жизни человека устанавливают справедливость". Будут сотни первоочередных законов, которые рассмотрит парламент, "ведь у президента есть конституционное право определять первоочередные законы".

"Первые законы – об урегулировании рынка газа, украинский газ будет отдан людям, будет установлена доходность газовой отрасли – 30%. И цена на газ будет снижена вдвое, а как следствие, на тепло и горячую воду", – отметила она.

Тимошенко убеждена, что в случае ее президентства "Украина будет счастливой".