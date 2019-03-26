ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Тимошенко назвала миссию нового президента

Новости » Выборы 2019    26.03.2019 - 09:02
Тимошенко назвала миссию нового президента
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко призвала к введению новой системы управления страной

Внедрение новой системы управления страной, в которой каждый будет равен перед законом, а ответственность за его нарушение будет неотвратимым – это миссия нового президента Украины. Об этом заявила лидер "Батькивщины" и кандидат в президенты Юлия Тимошенко во время программы "Свобода слова" на ICTV.

По ее словам, выборы – это шанс и право людей изменить действующую власть на команду, которая предложит кардинально другой порядок принятия решений, а не просто изменит фамилии на должностях.

Она напомнила о скандале с разоблачением схем по обворовыванию армии, "к которым были привлечены фирмы президента и его бизнес-партнеры, а на вершине коррупционной пирамиды был сам Петр Порошенко". Политик отметила, что привлечь виновных к ответственности оказалось невозможным.

Тимошенко уверена, что после выборов новый глава государства должен сменить эту машину власти и ни у кого не будет иммунитета, неприкосновенности: ни у президента, ни у судей, ни у силовиков.

"Когда они будут знать, что ответят в ту же минуту, как нарушили закон, тогда страна начнет жить. Закон будет работать, потому что вся система так настроена", – отметила кандидат в президенты.

В новой системе управления страной, которая будет принята демократическим путем – через референдум, народ не будет лишним и каждый за все ответит перед законом.

"Если мы это сделаем, мы получим Украину, которая покажет свою силу в глобальном пространстве", – отметила кандидат.

Тимошенко заверила, выход есть и он в наших руках. По ее словам, Новый курс – пошаговый план развития Украины – поможет реализовать изменения и возродить государство.

"Я выложусь для того, чтобы этот шанс покинуть страны и реализовать Новый курс в короткие сроки. Для этого нужны и усилия всей нации. Я хочу, чтобы мы наконец начали жить достойно", – подытожила лидер "Батькивщины".

Убрать лишнего: с кем и как планируют выходить во второй тур выборов Зеленский, Тимошенко и Порошенко В МВД рассказали о планах "воров в законе" дестабилизировать ситуацию во время выборов
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины Порошенко Тимошенко Зеленский Гриценко ТимошенкоБатькивщинавыборы
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь