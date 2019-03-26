Тимошенко назвала миссию нового президента

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко призвала к введению новой системы управления страной

Внедрение новой системы управления страной, в которой каждый будет равен перед законом, а ответственность за его нарушение будет неотвратимым – это миссия нового президента Украины. Об этом заявила лидер "Батькивщины" и кандидат в президенты Юлия Тимошенко во время программы "Свобода слова" на ICTV.

По ее словам, выборы – это шанс и право людей изменить действующую власть на команду, которая предложит кардинально другой порядок принятия решений, а не просто изменит фамилии на должностях.

Она напомнила о скандале с разоблачением схем по обворовыванию армии, "к которым были привлечены фирмы президента и его бизнес-партнеры, а на вершине коррупционной пирамиды был сам Петр Порошенко". Политик отметила, что привлечь виновных к ответственности оказалось невозможным.

Тимошенко уверена, что после выборов новый глава государства должен сменить эту машину власти и ни у кого не будет иммунитета, неприкосновенности: ни у президента, ни у судей, ни у силовиков.

"Когда они будут знать, что ответят в ту же минуту, как нарушили закон, тогда страна начнет жить. Закон будет работать, потому что вся система так настроена", – отметила кандидат в президенты.

В новой системе управления страной, которая будет принята демократическим путем – через референдум, народ не будет лишним и каждый за все ответит перед законом.

"Если мы это сделаем, мы получим Украину, которая покажет свою силу в глобальном пространстве", – отметила кандидат.

Тимошенко заверила, выход есть и он в наших руках. По ее словам, Новый курс – пошаговый план развития Украины – поможет реализовать изменения и возродить государство.

"Я выложусь для того, чтобы этот шанс покинуть страны и реализовать Новый курс в короткие сроки. Для этого нужны и усилия всей нации. Я хочу, чтобы мы наконец начали жить достойно", – подытожила лидер "Батькивщины".