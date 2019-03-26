Тимошенко назвала місію нового президента

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко закликала до запровадження нової системи управління країною

Запровадження нової системи управління країною, у якій кожен буде рівним перед законом, а відповідальність за його порушення буде невідворотною – це місія нового президента України. Про це заявила лідер "Батьківщини" і кандидат у президенти Юлія Тимошенко під час програми "Свобода слова" на ICTV.

За її словами, вибори – це шанс і право людей змінити чинну владу на команду, яка запропонує кардинально інший порядок ухвалення рішень, а не просто змінить прізвища на посадах.

Вона нагадала про скандал із викриттям схем з обкрадання армії, "в яких були залучені фірми президента і його бізнес-партнери, а на вершині корупційної піраміди був сам Петро Порошенко". Політик зазначила, що притягти винних до відповідальності виявилося неможливим.

Тимошенко впевнена, що після виборів новий глава держави має змінити цю машину влади і ні в кого не буде імунітету, недоторканності: ні в президента, ні в суддів, ні в силовиків.

"Коли вони знатимуть, що відповідатимуть в ту саму хвилину, як порушили закон, тоді країна почне жити. Закон працюватиме, тому що вся система буде так налаштована", – наголосила кандидат у президенти.

У новій системі управління країною, яка буде ухвалена демократичним шляхом – через референдум, народ не буде зайвим і кожен за все відповідатиме перед законом.

"Якщо ми це зробимо, ми матимемо Україну, яка покаже свою силу в глобальному просторі", – зазначила кандидат.

Тимошенко запевнила, вихід є і він в наших руках. За її словами, Новий курс – покроковий план розвитку України – допоможе реалізувати зміни і відродити державу.

"Я викладусь для того, щоб цей шанс залишити країни та реалізувати Новий курс у короткі терміни. Для цього потрібні і зусилля всієї нації. Я хочу, щоб ми нарешті почали жити гідно", – підсумувала лідер "Батьківщини".