Тимошенко назвала главные шаги для преодоления топливного кризиса

Сейчас нарушены все системы обеспечения людей горючим, и как следствие - непомерно высокие цены, спекуляции, продажа по безналичным счетам, абсолютное отсутствие нормального снабжения на АЗС. Но топливный кризис преодолеть реально в сжатые сроки.

По ее словам, именно с началом полномасштабной войны РФ против Украины возникло несколько важных факторов, которые повлияли на обеспечение горючим.

"Благодаря тому, что у нас было собственное производство, и мы брали довольно дешевый бензин и топливо из Беларуси, у нас всегда были цены ниже, чем в Европе. Однако сейчас работа Кременчугского нефтеперерабатывающего завода разрушена. В то же время наши нефтебазы, которые имели определенный запас дешевого топлива, также подверглись атаке врага, и поэтому потеряли возможность обеспечить наши АЗС", - отметила Тимошенко.

Она убеждена, что на сегодня у Украины нет другого источника обеспечения дизельным топливом, бензином, сжиженным газом, чем завозить его из Европы. К примеру, в Польше средняя цена на дизельное топливо и бензин на заправках примерно 50 гривен, поэтому когда его будут завозить к нам, то более дешевой цены не будет.

Лидер "Батькивщины" также назвала несколько важных шагов, которые нужно сделать, чтобы преодолеть топливный кризис.

"Для поставки топлива должны быть сняты все ограничения по конвертации. Кроме того, нам надо приложить все усилия для разблокирования портов, тем более об этом уже говорят ключевые Западные страны и ООН. Также надо немедленно снять ограничения по цене. Со временем цена понемногу нормализуется, и будет не выше, чем в Польше. А еще нужно устранить любые монополии на поставки топлива из Европы. Надо дать возможность даже самым мелким поставщикам везти из всех возможных источников сюда топливо, и таким образом делать диверсификацию на рынке", - убеждена Тимошенко.