Тимошенко назвала головні кроки для подолання паливної кризи

Зараз порушені всі системи забезпечення людей пальним, і як наслідок - непомірно високі ціни, спекуляції, продаж по безготівкових рахунках, абсолютна відсутність нормального постачання на АЗС. Але паливну кризу подолати реально у стислі строки.

За її словами, саме з початком повномасштабної війни РФ проти України виникло декілька важливих факторів, які вплинули на забезпечення пальним.

"Завдяки тому, що у нас було власне виробництво, і ми брали досить дешевий бензин та пальне з Білорусі, у нас завжди були ціни нижчі, ніж в Європі. Однак зараз робота Кременчуцького нафтопереробного заводу зруйнована. Водночас наші нафтобази, які мали певний запас дешевого пального, також піддалися атаці ворога, і тому втратили можливість забезпечити наші АЗС", - зазначила Тимошенко.

Вона переконана, що на сьогодні в України немає іншого джерела забезпечення дизельним пальним, бензином, скрапленим газом, ніж завозити його з Європи. Приміром, у Польщі середня ціна на дизельне пальне та бензин на заправках приблизно 50 гривень, тож коли його будуть завозити до нас, то дешевшої ціни не буде.

Лідер "Батьківщини" також назвала декілька важливих кроків, які потрібно зробити, щоб подолати паливну кризу.

"Для постачання пального мусять бути зняті всі обмеження по конвертації. Крім того, нам треба докласти всіх зусиль для розблокування портів, тим паче про це вже говорять ключові Західні країни та ООН. Також треба негайно зняти обмеження за ціною. Згодом ціна потроху нормалізується, і буде не вище, ніж в Польщі. А ще потрібно усунути будь-які монополії на постачання пального з Європи. Треба дати можливість навіть найдрібнішим постачальникам везти з усіх можливих джерел сюди пальне, і таким чином робити диверсифікацію на ринку", - переконана Тимошенко.