Тимошенко назвала два вызова для Рады

Сегодня перед парламентом стоят два вызова: определить дату инаугурации и стать частью изменений и движения страны вперед. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила во время выступления с парламентской трибуны 14 мая, передает корреспондент РБК-Украина.

Тимошенко призвала все фракции начать консультации по созданию новой коалиции в Верховной раде нового правительства и Национальной комиссии по расследованию коррупции на самом высоком уровне, начиная от Порошенко и его окружения.

По ее словам, на президентских выборах Украина определилась: 73% граждан ни дня не хотят больше терпеть то, что делали со страной и с людьми последние 5 лет.

В частности, отметила политик, произошло падение ВВП, падение всех социальных показателей, рост тарифов на тепло и газ в 12 раз, разрушение экономики и среднего класса.

"Украинцы хотят перемен", – подчеркнула она.

Именно поэтому, отметила председатель партии, сегодня перед парламентом стоят два вызова. "Парламент либо будет гирями на тех изменениях, которые ждут люди, и дальше будет проводить лоббистские законы, либо станет рядом с новоизбранным президентом, чтобы изменить правительство на базе новой коалиции и создать план изменений, которые нужно немедленно проводить в стране", – отметила политик.