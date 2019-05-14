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Тимошенко назвала два вызова для Рады

Новости » Политика    14.05.2019 - 11:01
Тимошенко назвала два вызова для Рады
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Рада должна определить дату инаугурации и стать частью изменений, считает Тимошенко

Сегодня перед парламентом стоят два вызова: определить дату инаугурации и стать частью изменений и движения страны вперед. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила во время выступления с парламентской трибуны 14 мая, передает корреспондент РБК-Украина.

Тимошенко призвала все фракции начать консультации по созданию новой коалиции в Верховной раде нового правительства и Национальной комиссии по расследованию коррупции на самом высоком уровне, начиная от Порошенко и его окружения.

По ее словам, на президентских выборах Украина определилась: 73% граждан ни дня не хотят больше терпеть то, что делали со страной и с людьми последние 5 лет.

В частности, отметила политик, произошло падение ВВП, падение всех социальных показателей, рост тарифов на тепло и газ в 12 раз, разрушение экономики и среднего класса.

"Украинцы хотят перемен", – подчеркнула она.

Именно поэтому, отметила председатель партии, сегодня перед парламентом стоят два вызова. "Парламент либо будет гирями на тех изменениях, которые ждут люди, и дальше будет проводить лоббистские законы, либо станет рядом с новоизбранным президентом, чтобы изменить правительство на базе новой коалиции и создать план изменений, которые нужно немедленно проводить в стране", – отметила политик.

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Новости Украины ТимошенкоБатькивщинаинаугурация
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