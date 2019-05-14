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Тимошенко назвала два виклики перед Радою

Новини » Політика    14.05.2019 - 11:01
Тимошенко назвала два виклики перед Радою
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Рада має визначити дату інавгурації та стати частиною змін, вважає Тимошенко

Сьогодні перед парламентом стоять два виклики: визначити дату інавгурації та стати частиною змін та руху країни вперед. Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила під час виступу з парламентської трибуни 14 травня, передає кореспондент РБК-Україна.

Тимошенко закликала всі фракції розпочати консультації щодо створення нової коаліції у Верховній раді, нового уряду та Національної комісії з розслідування корупції на найвищому рівні, починаючи від Порошенка та його оточення.

За її словами, на президентських виборах Україна визначилась: 73% громадян жодного дня не хочуть більше терпіти те, що робили з країною та з людьми останні 5 років.

Зокрема, зауважила політик, відбулось падіння ВВП, падіння всіх соціальних показників, зростання тарифів на тепло і газ у 12 разів, руйнація економіки та середнього класу.

"Українці хочуть докорінних змін", – наголосила вона.

Саме тому, зазначила голова партії, сьогодні перед парламентом стоять два виклики. "Чи буде парламент гирями на тих змінах, на які чекають люди, і далі проводитиме  лобістські закони, чи стане поряд із новообраним президентом, щоб змінити уряд на базі нової коаліції і створити план змін, які потрібно негайно проводити в країні", – зазначила політик.

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