Тимошенко назвала 3 условия для создания коалиции со "Слугой народа"

"Существует два варианта политического поведения в этой сложной ситуации - уйти в радикальную оппозицию и крушить власть, но от этого людям легче не станет. Или убедить президента и его команду в том, что сейчас время для полного всеобъемлющего единения", - сообщила Тимошенко.

По ее словам, "Батькивщина" не пристанет на предложение создания коалиции "на любых условиях ради должностей". Только при выполнении трех фундаментальных условий ее команда готова "стать рядом с властью и вместе вытаскивать страну из тяжелого состояния".

"Курс страны должен быть изменен диаметрально - с внешнего управления на построение сильного национального государства. Украина должна вернуть себе субъектность и стать на путь возрождения, а все ресурсы должны направляться на службу людям. Правительство должно создаваться на надпартийной основе, надо собирать сильнейших и самых профессиональных людей государства, чтобы сделать исполнительную власть сверхсильной. А так называемые реформы, как образовательная, здравоохранения, земельные отношения, которые внедрялись все последние годы по заказу извне, надо остановить. Мы должны делать не так, как нам советуют, а так, как делают успешные государства", - убеждена Тимошенко.

Она настаивает, что в ситуации, когда страна в состоянии войны, пандемии, падения экономики, нужно формировать сильнейший Кабмин.

"Мы на каждое направление жизни страны даем лаконичные, четкие и очень действенные предложения. Если их воплощать в жизнь, то получим результат не через три года, а уже сейчас", - резюмировала Тимошенко.