Тимошенко: без наведения порядка внутри страны невозможно защитить границы от врагов

Сегодня защита страны - это абсолютный приоритет для каждого из нас. Поэтому, прежде всего, нужно обеспечить армию всем необходимым, а также создать правительство Национального единства, которое справится с кризисом внутри страны и сможет противостоять внешнему врагу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко во время выступления с трибуны парламента.

По ее словам, украинцы, заведенные в тяжелую социально-экономическую ситуацию, получили еще один удар - страх, неопределенность и непонимание происходящего вокруг границ Украины.

"То, что сегодня происходит в экономике, энергетике, с инфляцией и тарифами - это все страшно. И потому наша команда вышла с инициативой создания правительства Национального единства. Это реальное единение с конкретной программой действий для страны, для людей, для обороны, для местного самоуправления. Пока мы будем терпеть хаос внутри страны, нам тяжело будет защитить наши границы", - считает Юлия Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" также сообщила, что накануне состоялась встреча лидеров фракций с министром обороны Украины и другими высокопоставленными военными относительно угрозы полномасштабного военного вторжения.

"Сейчас мы услышали умиротворяющие слова, но это ничего не значит. Мы как страна не имеем права полагаться на случай. Нам нужно было давно готовиться по всем направлениям, как защищать страну. Наша армия фундаментально недофинансирована. И когда встал вопрос на встрече, где брать финансовые ресурсы на армию, мы услышали ответ от власти, что для них важнее строить и ремонтировать дороги. Поэтому я хочу напомнить, что для нас защита страны - это абсолютный приоритет!" - отметила Юлия Тимошенко.