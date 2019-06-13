Тимошенко: наша команда может дать стране быстрый результат

Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

Тимошенко заявила, что "Батькивщина" не пойдет в оппозицию

В новом парламенте должна быть создана коалиция действий, а коалиционное соглашение должно базироваться на основе разработанного "Батькивщиной" "Нового курса" - четкого плана спасения Украины. Об этом лидер партии Юлия Тимошенко заявила во время прямого эфира на телеканале NewsOne, сообщает пресс-служба политсилы.

"Мы предложили создать коалицию действий и прекратить разговоры о реформах и мечтах. В основу коалиции действий мы должны положить коалиционное соглашение, которое называется "Новый курс". Это та программа, которая у нас есть и которая предусматривает план-график. Там есть определенные показатели, на какой результат мы выходим. Например, 7% роста экономики в год. Ни одна партия не имеет такого профессионального всеобъемлющего плана для Украины", - подчеркнула она.

Она убеждена, сегодня нельзя терять времени, а поэтому надо скорее приступить к работе: "Существует много заявлений, разговоров, меморандумов, но это белый шум, а надо действовать и дать людям результат!".

Если новому президенту вместе с новым парламентом и правительством удастся реализовать план возрождения Украины, это будет означать, что за 5 лет мы будем жить так, как Польша сегодня, отметила политик.

"Мы поставили себе такую задачу. И мы будем иметь не менее 7% роста экономики в год", - заверила Тимошенко.

Председатель партии спрогнозировала, что в коалицию могут войти "Слуга народа", "Батькивщина" и "Голос".

В то же время она отметила, что в случае не попадания в коалицию, "Батькивщина" не пойдет в оппозицию, а наоборот, будет помогать всеми силами: "Наш опыт и четкие знания, как действовать ежедневно для спасения страны, - мы будем всем помогать команде президента".