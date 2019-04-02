Тимошенко: наша борьба за демократическую Украину не закончена

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации выборов

Команда Юлии Тимошенко продолжает свою работу над построением демократической и сильной Украины. Об этом лидер "Батькивщины" заявила во время пресс-конференции в Киеве, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По словам Тимошенко, пошаговая реализация Нового курса, стратегии развития государства, позволит на парламентских выборах в конце концов перезагрузить политическую систему.

Политик заверила, что вся колоссальная работа, которая была проведена лучшими специалистами для разработки Нового курса, никоим образом "не была рекламной кампанией на выборах".

"Сегодня у Украины есть правильная взвешенная стратегия, которая является шансом изменить все в корне, вернуть справедливость, сильную экономику, возродить нашу жизнь. Мы будем шаг за шагом применять все возможности воплощать наш план действий", – подчеркнула Тимошенко.

Она также заявила, что президентские выборы были сфальсифицированы Петром Порошенко.

По словам Тимошенко, среди технологий, которые применил гарант для фальсификации своих результатов: регистрация 39 кандидатов в президенты, чтобы распылить голоса оппозиционных проевропейских сил в первом туре, подкуп из бюджета (единовременные доплаты к пенсиям, монетизированные субсидии за ЖКУ, выдача до 1000 грн в качестве материальной помощи), регистрация однофамильца Юлии Тимошенко, перекладывание бюллетеней за других кандидатов в стопку за действующего президента

"Фальсификации были и до, и во время, и после выборов. Это подтверждается нашими параллельными подсчетами и частично заявлениями ОО "ОПОРА". Выборы сфальсифицированы Порошенко, он прорвался во второй тур нечестным путем", – заявила она.

Тимошенко также предупредила, что ее команда не будет оспаривать результаты голосования в суде, поскольку судебная система приватизирована действующим президентом. Не будет и никаких акций, ведь любое поднятие людей может стать плацдармом для страны-агрессора, заметила председатель партии: "Расшатывать стабильность, выводить на внутренние противостояния я не позволю".

Лидер "Батькивщины" считает, что ни один из кандидатов не справится с вызовами, которые стоят перед страной: война, экономическая разруха, бедность, разрушение институтов управления. Именно поэтому реализация Нового курса начинается уже сегодня.

"У нас с вами есть возможность в корне все изменить – это следующие парламентские выборы. Они не могут быть потеряны. Это второй шаг к перезагрузке всей политической системы. Наша работа, наша борьба не завершена. Мы объединяем наши усилия. На парламентских выборах мы сможем довести наше дело до конца, воплотить Новый курс, вернуть стране справедливость", – подытожила лидер "Батькивщины" и поблагодарила всех, кто поддержал ее.