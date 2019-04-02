Тимошенко: наша боротьба за демократичну Україну не завершена

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко звинуватила Порошенка у фальсифікації виборів

Команда Юлії Тимошенко продовжує свою роботу над побудовою демократичної та сильної України. Про це лідер "Батьківщини" заявила під час прес-конференції у Києві, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За словами Тимошенко, покрокова реалізація Нового курсу, стратегії розвитку держави, дозволить на парламентських виборах зрештою перезавантажити політичну систему.

Політик запевнила, що вся колосальна робота, яка була проведена кращими фахівцями для розробки Нового курсу, жодним чином "не була рекламною кампанією на виборах".

"Сьогодні в України є правильна виважена стратегія, яка є шансом змінити все докорінно, повернути справедливість, сильну економіку, відродити наше життя. Ми будемо крок за кроком застосовувати всі можливості втілювати наш план дій", – наголосила Тимошенко.

Вона також заявила, що президентські вибори були сфальшовані Петром Порошенком.

За словами Тимошенко, серед технологій, які застосував гарант для фальсифікації своїх результатів: реєстрація 39 кандидатів у президенти, щоб розпорошити голоси опозиційних проєвропейських сил в першому турі, підкуп з бюджету (одноразові доплати до пенсій, монетизовані субсидії за ЖКП, видача до 1000 грн як матеріальної допомоги), реєстрація однофамільця Юлії Тимошенко, перекладання бюлетенів за інших кандидатів у стопку за чинного президента.

"Фальшування було і до, і під час, і після виборів. Це підтверджується нашими паралельними підрахунками і частково заявами ГО "ОПОРА". Вибори Порошенком сфальшовані, він прорвався у другий тур нечесним шляхом", – заявила вона.

Тимошенко також попередила, що її команда не оскаржувати результати голосування у суді, адже судова система приватизована чинним президентом. Не буде і жодних акцій, адже будь-яке підняття людей може стати плацдармом для країни-агресора, зауважила голова партії: "Розхитувати стабільність, виводити на внутрішні протистояння я не дозволю".

Лідер "Батьківщини" вважає, що жоден з кандидатів не впорається з викликами, які стоять перед країною: війна, економічна руїна, бідність, руйнація інститутів управління. Саме тому реалізація Нового курсу починається вже сьогодні.

"У нас з вами є можливість докорінно все змінити – це наступні парламентські вибори. Вони не можуть бути втрачені. Це другий крок до перезавантаження всієї політичної системи. Наша робота, наша боротьба не завершена. Ми об’єднуємо наші зусилля. На парламентських виборах ми зможемо довести нашу справу до завершення, втілити Новий курс, повернути країні справедливість", – підсумувала лідер "Батьківщини" і подякувала всім, хто підтримав її.