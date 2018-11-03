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Тимошенко: у нас есть план оптимизации госдолга, в котором нет ни копейки моего правительства

Новости » Политика    03.11.2018 - 12:03
Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)
Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

Механизмом решения проблемы станет оптимизация государственного долга

Одна из главных задач новой власти – выбраться из долговой ямы, в которую власть загнала страну. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила во время пресс-конференции в Черновцах, сообщает ее пресс-служба.

"За 4,5 года президентства Порошенко Украина накопила внешних и внутренних долгов столько, что еще немного и он будет равен годовому ВВП Украины. За 27 лет не было еще такого, чтобы отношение государственного и приравненного долга к ВВП составляло 84%", – заявила она.

Как отметила политик, сегодня 32% расходов бюджета – на обслуживание и возврат долга на 2019 год. Это 419 млрд грн, которые пойдут на образование или на здравоохранение, подчеркнула Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" заявила, что знает, как обращаться с этим долгом – процентная ставка государственных заимствований должна соответствовать уровню европейских – под 3% годовых, а не под 13%, как сейчас.

"Средняя ставка обслуживания долга – 13% годовых. В мире нет такого, чтобы государство под 13% заимствовало. Максимум под 1-2%. В соседней Польше, например, 3%. Высшее руководство государства создает коррумпированную модель, которая формирует госдолг под 13% годовых. Это означает, что построена финансовая пирамида извлечения финансовых ресурсов из госбюджета", – утверждает политик.

Учитывая это, первое, что хочет сделать Тимошенко, – оптимизировать госдолг, "не более, чем под 3% годовых".

Сейчас, по ее мнению, власть оправдывается тем, что это якобы долги, которые взяла лидер партии, находясь у власти.

Но Тимошенко четко заявила, что "в сегодняшней структуре как внешнего, так и внутреннего долга, нет ни копейки, которую заимствовало бы мое правительство".

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