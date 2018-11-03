Тимошенко: у нас є план оптимізації держборгу, у якому немає жодної копійки мого уряду

Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Механізмом вирішення проблеми стане оптимізація державного боргу

Одне з головних завдань нової влади – вибратися з боргової ями, у яку влада загнала країну. Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила під час прес-конференції у Чернівцях, повідомляє її прес-служба.

"За 4,5 роки президентства Порошенка Україна накопичила зовнішніх і внутрішніх боргів стільки, що ще трохи і він дорівнюватиме річному ВВП України. За 27 років не було ще такого, щоб відношення державного і прирівняного боргу до ВВП становило 84%", – заявила вона.

Як зауважила політик, сьогодні 32% видатків бюджету – на обслуговування та повернення боргу на 2019 рік. Це 419 млрд грн, які не підуть на освіту чи на охорону здоров’я, наголосила Тимошенко.

Лідер "Батьківщини" заявила, що знає, як поводитися з цим боргом – відсоткова ставка державних запозичень має відповідати рівню європейських – під 3% річних, а не під 13%, як зараз.

"Середня ставка обслуговування боргу – 13% річних. У світі немає такого, щоб держава під 13% запозичувала. Максимум під 1-2%. У сусідній Польщі, наприклад, 3%. Вище керівництво держави створює корумповану модель, яка формує держборг під 13% річних. Це означає, що побудована фінансова піраміда витягування фінансових ресурсів з держбюджету", – стверджує політик.

З огляду на це, перше, що хоче зробити Тимошенко, – оптимізувати держборг, "не більше, ніж під 3% річних".

Наразі, на її думку, влада виправдовується тим, що це нібито борги, які взяла лідер партії, перебуваючи при владі.

Але Тимошенко чітко заявила, що "у сьогоднішній структурі як зовнішнього, так і внутрішнього боргу, немає жодної копійки, яку запозичав би мій уряд".