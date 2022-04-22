Тимошенко: у нас нет другого приоритета, чем армия

Парламент единогласно проголосовал за существенное увеличение финансирования армии, ведь именно она является гарантом нашей безопасности и победы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко по результатам заседания ВР.

"Самое главное, что было принято сегодня, - это решение о дополнительном, мощном 200-миллиардном финансировании армии. Нет другого, более приоритетного, направления использования денег. Из всего, что имеет страна, сняли расходы и направили на поддержку армии: на вооружение, на защиту военных, на выплату им заработных плат, на лечение и поддержку семей погибших и раненых", - сообщила Тимошенко.

По ее словам, второй важный документ, который был принят, и в котором были учтены все поправки "Батькивщины", - это закон о поддержке людей, которые потеряли в результате войны работу. Для них упрощаются бюрократические процедуры регистрации в Службе занятости.

"Сразу, не дожидаясь 3 месяцев, человек регистрируется и сможет получить 10-12 тысяч гривен. Это закон, который позволит людям, пока будет продолжаться война и не будет работы, продержаться и иметь возможность обеспечивать свои семьи", - отметила она.

Она также добавила, что ее команда будет работать над тем, чтобы усилить социальную защиту беженцев и переселенцев.