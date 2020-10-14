Тимошенко: медстрахование позволит создать эффективную систему здравоохранения

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко считает, что в бюджете на следующий год приоритетными должны быть отрасли здравоохранения и образования

Нужно поднимать престиж медицинской отрасли и доступ к системе здравоохранения, независимо от доходов людей. Справиться с этим сможет внедрение в Украине обязательного медицинского страхования.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время встречи с работниками и руководством реабилитационного центра Полтавской центральной районной больницы.

"Учитывая сегодняшнее состояние экономики и бюджета, только обязательное медицинское страхование способно предоставить должный уровень финансирования медицины. Нельзя бездействовать, надо настойчиво предлагать изменения реформы здравоохранения", - подчеркнула Юлия Тимошенко.

В то же время она напомнила об обещанных президентом и правительством 300% доплаты медикам, которые лечат людей от COVID-19. Эти деньги, убеждена Тимошенко, медицинские работники должны получить гарантированно.

"Но есть проблема, потому что сегодня почасово считают, сколько медик находился с больным COVID-19, и от этого начисляют проценты. Если уж медицинский персонал, врачи контактируют с больными, то гарантированно должно быть 300% доплаты к месячному окладу. Важно, чтобы доплаты получали и медики, работающие в больницах, где есть инфекционные отделения с больными ковидом, ведь они так или иначе примыкают к ним. Так же не нужно разделять на ковидные и не ковидные бригады скорой помощи, а всех нормально обеспечивать надбавками в 300%", - отметила лидер "Батькивщины".

Тимошенко считает, что в бюджете на следующий год приоритетными должны быть отрасли здравоохранения и образования.

"Мы будем добиваться, чтобы на следующий бюджетный год власть сменила приоритеты, чтобы не пукали из бюджета деньги на неизвестные вещи, например, такие, как иностранные наблюдательные советы в наших государственных корпорациях, а чтобы приоритетами наконец были признаны образование и здравоохранение. Это единственные правильные приоритеты, которые надо выставить в государственном бюджете на 2021 год. Мы будем серьезно стоять на этой позиции", - заверила Тимошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Юлия Тимошенко и депутаты "Батькивщины" зарегистрировали в парламенте законопроект №3464 об общеобязательном медицинском страховании.