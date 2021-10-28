Тимошенко: медики в пик эпидемии оставлены без доплат и необходимых препаратов

Юлия Тимошенко вместе с заместителем главы партии "Батькивщина", первым заместителем главы комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Валерием Дубилем передали оборудование для медицинских учреждений.

"Мы привезли помощь, хотели поддержать. Я хочу вас поблагодарить, что вы в такой тяжелой ситуации стоите, как на фронте, что вы сейчас делаете важнейшее дело для страны - спасаете жизнь людей. Мы знаем, что многие больницы по всей стране оставлены без кислорода, без кроватей, работники - без доплат. И мы хотели бы, чтобы государство сделало приоритетом и вашу жизнь, и жизнь тех, кто заболел этой опасной болезнью", - подчеркнула Юлия Тимошенко.

Среди наиболее серьезных проблем, которые сейчас испытывает медицинская отрасль, - недостаток медицинских работников, массово выезжающих в соседние страны, где им платят почти в десять раз больше; отсутствие достаточного количества оборудования - из-за более тяжелого течения болезни надо докупить ИВЛ, ощущается дефицит кислорода; нет ключевых препаратов, спасающих жизнь тяжело больных.

По мнению Юлии Тимошенко, такая сложная ситуация обусловлена ​​бездействием властей, которые за 2 года не исправили допущенные ошибки.

"На самом деле кислорода нет у 50% больниц, непрофинансирована 300% доплата всем медикам и немедицинским работникам, контактирующим с ковидными больными. А работникам рентгенологических отделений, которые делают КТ и МРТ, вообще недоплачивают или доплачивают мизер. Шоковая для нас информация, что до сих пор незакуплен главный противовирусный препарат - его нет ни в одной больнице. Не хватает кроватей, а там где они есть - не хватает медицинских работников", - отметила лидер "Батькивщины".

Свидетельством циничного отношения власти к собственным гражданам, по ее убеждению, является то, что в проекте бюджета на следующий год на здравоохранение заложено 2,9% ВВП, хотя в неэпидемиологический период должно закладываться 5%, а в условиях пандемии значительно больше, как это делают в развитых странах, где жизнь и здоровье людей наивысшая ценность.

"Мы соберем от вас всю информацию, обобщим ее в системный документ - постановление или законопроект - и будем объяснять властям, что нужно делать и настраивать их на серьезную работу. Держитесь, будьте здоровы, пусть ваши семьи будут здоровыми. Наша команда будет делать все возможное, чтобы защитить вас и помочь", - пообещала Юлия Тимошенко.