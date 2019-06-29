Тимошенко: люди не будут ждать годами - надо действовать немедленно

Снизить цены на газ и коммунальные тарифы и работать над увеличением доходов людей – это главные задачи нового парламента и правительства. Об этом Юлия Тимошенко заявила в эфире ток-шоу "Выбор" на телеканале "Украина", передает РБК-Украина.

Она призвала прекратить выяснять отношения и делить людей, а объединить всех сторонников перемен, профессиональных и компетентных политиков в единую национальную команду – коалицию действий, чтобы достичь быстрых результатов, которые почувствует каждый украинец.

Лидер "Батькивщины" подчеркнула: цены на газ и коммунальные тарифы надо снижать уже сейчас, не дожидаясь, пока зарплаты и пенсии украинцев вырастут до европейского уровня.

В то же время, убеждена Тимошенко, нужно поощрять увеличение доходов граждан. Это требует изменения бюджетной политики и параметры бюджета на следующий год, а пенсия уже сегодня не может быть меньше 3049 гривен, убеждена политик.

По словам Тимошенко, в Украине необходимо создать условия для работы, жизни, воспитания детей, которые бы не заставляли украинцев искать счастья на чужбине.

"У нас каждую минуту 2 человека выезжает за границу. Нам надо действовать немедленно. Надо собрать коалицию действий, а не мечтаний, и действовать профессионально сразу на следующий день после избрания парламента и правительства", – отметила она.

Нардеп заверила, что ее команда готова предложить новому объединению стратегическую программу – "Новый курс Украины", которую создавали отечественные специалисты на протяжении 5 лет: "Мы всем поможем, чтобы добиться результата немедленно, а не через годы".