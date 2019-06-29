ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Тимошенко: люди не будут ждать годами - надо действовать немедленно

Новости » Выборы 2019    29.06.2019 - 10:00
Тимошенко: люди не будут ждать годами - надо действовать немедленно
Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

Тимошенко назвала главные задачи нового парламента и правительства

Снизить цены на газ и коммунальные тарифы и работать над увеличением доходов людей – это главные задачи нового парламента и правительства. Об этом Юлия Тимошенко заявила в эфире ток-шоу "Выбор" на телеканале "Украина", передает РБК-Украина.

Она призвала прекратить выяснять отношения и делить людей, а объединить всех сторонников перемен, профессиональных и компетентных политиков в единую национальную команду – коалицию действий, чтобы достичь быстрых результатов, которые почувствует каждый украинец.

Лидер "Батькивщины" подчеркнула: цены на газ и коммунальные тарифы надо снижать уже сейчас, не дожидаясь, пока зарплаты и пенсии украинцев вырастут до европейского уровня.

В то же время, убеждена Тимошенко, нужно поощрять увеличение доходов граждан. Это требует изменения бюджетной политики и параметры бюджета на следующий год, а пенсия уже сегодня не может быть меньше 3049 гривен, убеждена политик.

По словам Тимошенко, в Украине необходимо создать условия для работы, жизни, воспитания детей, которые бы не заставляли украинцев искать счастья на чужбине.

"У нас каждую минуту 2 человека выезжает за границу. Нам надо действовать немедленно. Надо собрать коалицию действий, а не мечтаний, и действовать профессионально сразу на следующий день после избрания парламента и правительства", – отметила она.

Нардеп заверила, что ее команда готова предложить новому объединению стратегическую программу – "Новый курс Украины", которую создавали отечественные специалисты на протяжении 5 лет: "Мы всем поможем, чтобы добиться результата немедленно, а не через годы".

Тимошенко заверила, что "Батькивщина" не допустит закрытия больниц Тимошенко призвала срочно навести порядок в исполнительной власти
Новости Украины Порошенко Зеленский ТимошенкоБатькивщинавыборы 2019
Daily
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь