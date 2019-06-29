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Тимошенко: люди не чекатимуть роками - треба діяти негайно

Новини » Вибори 2019    29.06.2019 - 10:00
Тимошенко: люди не чекатимуть роками - треба діяти негайно
Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Тимошенко назвала головні завдання нового парламенту й уряду

Знизити ціни на газ і комунальні тарифи та працювати над збільшенням доходів людей – це головні завдання нового парламенту й уряду. Про це Юлія Тимошенко заявила в ефірі ток-шоу "Вибір" на телеканалі "Україна", передає РБК-Україна.

Вона закликала припинити з’ясовувати стосунки та ділити людей, а об’єднати усіх прихильників змін, фахових і компетентних політиків в єдину національну команду – коаліцію дій, щоб досягти швидких результатів, які відчує кожний українець.

Лідер "Батьківщини" наголосила: ціни на газ та комунальні тарифи треба знижувати вже зараз, не чекаючи, поки зарплати та пенсії українців зростуть до європейського рівня.

Водночас, переконана Тимошенко, потрібно заохочувати збільшення доходів громадян. Це вимагає зміни бюджетної політики й параметрів бюджету на наступний рік, а пенсія вже сьогодні не може бути меншою за 3049 гривень, переконана політик.

За словами Тимошенко, в Україні необхідно створити умови для роботи, життя, виховання дітей, які б не змушували українців шукати щастя на чужині.

"У нас щохвилини 2 людини виїжджає за кордон. Нам треба діяти негайно. Треба зібрати коаліцію дій, а не мрій, і діяти професійно одразу на наступний день після обрання парламенту та уряду", – зазначила вона.

Нардеп запевнила, що її команда готова запропонувати новому об’єднанню стратегічну програму – "Новий курс України", яку творили вітчизняні фахівці впродовж 5 років: "Ми всім допоможемо, щоб досягнути результату негайно, а не через роки".

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