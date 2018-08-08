Тимошенко лидирует в президентском рейтинге

Партия "Батькивщина" Тимошенко также лидирует в рейтинге симпатий украинцев

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко возглавляет президентский рейтинг: за нее готовы проголосовать 17,7% тех, кто определился и готов прийти на выборы. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провела Социологическая группа "Рейтинг".

Согласно данным исследования, за Тимошенко в президентском рейтинге идут лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко, лидер "Оппозиционного блока" Юрий Бойко, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, действующий президент Украины Петр Порошенко, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский, музыкант Святослав Вакарчук, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович. Рейтинг остальных кандидатов менее 3%.

Фото: ratinggroup.ua

Опрос также показал, что у Тимошенко прочные электоральные позиции практически во всех регионах Украины.

Фото: ratinggroup.ua

Согласно обнародованным данным, партия "Батькивщина" Тимошенко также лидирует в рейтинге симпатий украинцев. Среди тех, кто определился и намерен голосовать, партию Юлии Тимошенко поддерживает 19,5% опрошенных. Далее идут: "Оппозиционный блок", "Гражданская позиция", "Слуга народа", "За життя", "Радикальная партия", а также и БПП "Солидарность" (с рейтингом 6,5%).

Фото: ratinggroup.ua

Исследование проведено с 20 июля по 3 августа 2018 года, опрошено 2 тыс. респондентов методом интервью (face-to-face). Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,2%.