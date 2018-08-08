Тимошенко лідирує в президентському рейтингу

Партія "Батьківщина" Тимошенко також лідирує у рейтингу симпатій українців

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко очолює президентський рейтинг: за неї готові проголосувати 17,7% тих, хто визначився і готовий прийти на вибори. Про це свідчать результати дослідження, яке провела Соціологічна група "Рейтинг".

Відповідно до даних розслідування, за Тимошенко у президентському рейтингу йдуть лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко, лідер "Опозиційного блоку" Юрій Бойко, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко, чинний президент України Петро Порошенко, лідер партії "Слуга народу" Володимир Зеленський, музикант Святослав Вакарчук, лідер партії "За життя" Вадим Рабінович. Рейтинг інших кандидатів менше 3%.

Фото: ratinggroup.ua

Опитування також показало, що Тимошенко має міцні електоральні позиції практично в усіх регіонах України.

Фото: ratinggroup.ua

Відповідно до оприлюднених даних, партія "Батьківщина" Тимошенко також лідирує у рейтингу симпатій українців. Серед тих хто визначився і має намір голосувати, партію Юлії Тимошенко підтримує 19,5% опитаних. Далі йдуть: "Опозиційний блок", "Громадянська позиція", "Слуга народу", "За життя", "Радикальна партія", а також БПП "Солідарність" (з рейтингом 6,5%).

Фото: ratinggroup.ua

Дослідження проведене з 20 липня по 3 серпня 2018 року, опитано 2 тис. респондентів методом інтерв’ю (face-to-face). Аудиторія: населення України від 18 років і старші. Помилка репрезентативності дослідження складає не більше 2,2%.