Тимошенко о Конгрессе местных и региональных властей: не припоминаю, чтобы раньше происходили такие диалоги

Конгресс местных и региональных властей стал первым в Украине площадкой, на которой представители местного самоуправления и органов государственной власти могут общаться напрямую и вместе решать проблемные вопросы. Очередная встреча состоялась 8 июня в Днепре.

"На заседании были вопросы и о водоснабжении, и об утилизации мусора, и о площадках весового контроля на дорогах, и о развитии парков, и о финансовой децентрализации, и многое другое", - сообщил он.

По словам Тимошенко, руководители областей, каждый со своими наболевшими вопросами, напрямую проговаривали пути решения с министрами, руководством Офиса президента, коллегами из других регионов.

"Дальше - совместно работаем на результат. Не помню, чтобы в Украине раньше происходили такие свободные и прямые диалоги между различными ветвями власти. Независимо от того, кто на какой должности, мы все - одна команда", - говорит заместитель главы ОП.

Он также сообщил, что в созданный на прошлой неделе постоянно действующий офис Конгресса при Офисе президента уже поступают обращения от регионов.

"Каждый вопрос, обращение и проблема будут обработаны совместно Офисом президента, правительством или парламентом. Как заместитель руководителя ОП по региональным вопросам, буду контролировать это лично", - заверил Тимошенко.

Он также отметил, что Конгресс не подменяет какие-либо существующие в Украине ассоциации. Его цель - максимально ускорить коммуникацию регионов с центром.

"Конгресс создан по аналогии с Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы. В то же время, это не механическая калька, а уникальная украинская платформа. Она обеспечит, чтобы мнение каждого населенного пункта было услышано и учтено государственными органами власти", - подчеркнул Тимошенко.