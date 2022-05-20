UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Тимошенко: Кабмин должен обеспечить жильем беженцев, которые хотят вернуться в Украину

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Артем Горовенко

Украинские беженцы благодарны европейским народам, правительствам и руководству за поддержку и помощь, но они хотят вернуться домой, и надо дать им возможность это сделать. Самый первый вопрос - жилье, и его можно решить максимум за 2 месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко во время встречи с украинскими беженцами в Польше.

По ее словам, большинство украинцев, несмотря на желание, не могут вернуться домой, потому что их дома разрушены в результате обстрелов и военных действий. Поэтому лидер "Батькивщины" предложила правительству 3 шага, как максимум в течение 2 месяцев решить этот вопрос.

"Надо немедленно проинвентаризировать все незавершенное строительство на территории Украины и найти те многоэтажные дома, где степень готовности достигает 97-98%. Немедленно выкупить их по низкой цене у собственников, достроить за считанные месяцы и дать возможность людям получить жилье", - считает Тимошенко.

Также она рекомендовала правительству сделать полный анализ вторичного рынка жилья: "И для людей, которые хотят вернуться, купить квартиры и отдать им в аренду, а дальше уже ждать пока их жилье будет восстановлено".

Третьим шагом Тимошенко назвала приведение в надлежащее состояние общежитий и санаториев, чтобы люди, которые хотят вернуться, но не имеют жилья, могли это сделать в ближайшее время.

"Потом страна будет вкладывать серьезный ресурс, который будет забран в России для того, чтобы отстроить их собственные дома и квартиры", - резюмировала она.

Напомним, Юлия Тимошенко убеждена, что изъяты подсанкционные средства россиян надо направить на восстановление и запуск экономики Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТимошенкоКабинет Министров УкраиныБеженцы