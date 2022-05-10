Тимошенко: изъятые подсанкционные средства россиян надо направить на восстановление Украины

"Нам надо сделать шаг для того, чтобы списать долги. Это примерно 52 миллиарда долларов, огромная сумма. Что важно - уже и сенаторы, и конгрессмены готовы рассмотреть вопрос списания внешних долгов Украины. Это огромный ресурс, который можно направить на восстановление страны", - заявила Тимошенко.

Второе направление, по которому нужно активно работать уже сейчас, по мнению лидера "Батькивщины", - дипломатические переговоры по изъятию арестованных благодаря санкциям денег РФ.

"Сейчас нужно формировать специальные дипломатические группы, которые должны работать в тех странах, где были арестованы в результате введенных санкций российские средства. И им надо делать все возможное для того, чтобы как можно скорее парламенты этих стран принимали соответствующие законы, на базе которых эти деньги могли бы заходить в Украину. Западные страны готовы к такому сотрудничеству. Во многих из них, в частности США, где наибольшая сумма арестованных российских денег, уже есть законопроекты о том, чтобы направить их на восстановление Украины", - сообщила политик.

Она добавила, что изъятые деньги россиян стоит направить на строительство и восстановление разрушенного врагом жилья. Это позволит, по ее убеждению, запустить экономику, чтобы начать наполнять бюджет Украины.

"А для того, чтобы эти деньги были подконтрольны, их нужно засчитывать только в Государственный бюджет Украины, потому что там все процедуры открыты и контроль Счетной палаты - это тоже серьезный инструмент, который можно поставить на службу тому, чтобы коррупции в этом вопросе не было", - резюмировала Тимошенко.