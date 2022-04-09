Тимошенко: в Харьковской области разрушено 858 объектов, из них 628 - гражданских

В Харьковской области разрушено 858 объектов, из них 628 - гражданских. В самом Харькове сильно пострадал центр города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко по результатам рабочего визита в Харьков.

Тимошенко сообщил, что каждый день в Харьков доставляется 300 тонн гуманитарной помощи, 100 из них - это продукты питания. На окраинах идут бои, город 44-й день крепко держит оборону.

"Побывали в областной клинической больнице. Встретились с военными - все под контролем, держим оборону", - сказал он.

Напомним, ранее Тимошенко сообщил, что до Чернигова доставили несколько тысяч продуктовых наборов, которых хватит каждой семье на месяц, муку, матрасы и строительные материалы для скорейшего восстановления города.