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Тимошенко: в Харьковской области разрушено 858 объектов, из них 628 - гражданских

Фото: в Харьковской области разрушено 858 объектов, из них 628-гражданских (t me)
Автор: Артем Горовенко

В Харьковской области разрушено 858 объектов, из них 628 - гражданских. В самом Харькове сильно пострадал центр города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко по результатам рабочего визита в Харьков.

Тимошенко сообщил, что каждый день в Харьков доставляется 300 тонн гуманитарной помощи, 100 из них - это продукты питания. На окраинах идут бои, город 44-й день крепко держит оборону.

"Побывали в областной клинической больнице. Встретились с военными - все под контролем, держим оборону", - сказал он.

Напомним, ранее Тимошенко сообщил, что до Чернигова доставили несколько тысяч продуктовых наборов, которых хватит каждой семье на месяц, муку, матрасы и строительные материалы для скорейшего восстановления города.

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ХарьковОфис президента