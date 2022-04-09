RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Тимошенко: у Харківській області зруйновано 858 об’єктів, з них 628 - цивільних

Фото: у Харківській області зруйновано 858 об’єктів, з них 628 - цивільних (t me)
Автор: Артем Горовенко

У Харківській області зруйновано 858 об’єктів, з них 628 - цивільних. У самому Харкові сильно постраждав центр міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка за результатами робочого візиту до Харкова.

Тимошенко повідомив, що кожного дня до Харкова доставляється 300 тонн гуманітарної допомоги, 100 з них - це продукти харчування. На околицях ідуть бої, місто 44-й день міцно тримає оборону.

"Побували в обласній клінічній лікарні. Зустрілись з військовими - все під контролем, тримаємо оборону", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Тимошенко повідомив, що до Чернігова доставили декілька тисяч продуктових наборів, яких вистачить кожній родині на місяць, борошно, матраци та будівельні матеріали для скорішого відновлення міста.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківОфіс президента