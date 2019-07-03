Тимошенко: государство должно стимулировать развитие малых городов

Государство должно стимулировать развитие малых городов, расширяя их возможности для граждан и общин. Об этом Юлия Тимошенко сказала, находясь с рабочим визитом в Жовкве, где она посетила Историко-архитектурный заповедник и Жолковский замок, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

Лидер "Батькивщины" отметила, что если государство будет финансировать развитие малых городов с интересными историческими достопримечательностями, это даст возможность развивать туризм, и как следствие – пополнять доходную часть бюджета. Ведь в мире достаточно примеров, когда города живут и цветут за счет туризма, отметила политик.

"Развитие туризма может привести к тому, что государство не будет финансировать город, а город сам сможет давать средства в доходную часть бюджета. Весь мир борется за туристов. Если государство оценит сокровище и вложится, это может отдаться доходами общине", – сказала глава партии.

Тимошенко также отметила, что перед этим государство должно вкладывать деньги в реконструкцию городов, в том числе исторических памятников, в модернизацию инфраструктуры и в рекламу, чтобы туристы из других стран знали о том, какие сокровища на самом деле есть в Украине.